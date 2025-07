Chiusa la mostra su Gino Covili, alcune riproduzioni saranno installate lungo la Via dell’Amore

Si è chiusa nei giorni scorsi con grande successo di pubblico la mostra “R-esistenza di Gino Covili”, un evento che ha saputo intrecciare la forza espressiva dell’arte contemporanea di Covili — capace di raccontare con intensità la lotta, l’identità, la dignità e la resilienza quotidiana, mescolando realismo e simbolismo, fiaba e dramma — con la memoria storica e l’identità culturale di Riomaggiore. Una rassegna che, inaugurata lo scorso aprile, ha animato per oltre due mesi il borgo e i suoi luoghi più iconici, trasformandoli in spazi di incontro, riflessione e comunità.

Un successo confermato non solo dai numeri dei visitatori, ma anche dalla partecipazione entusiasta ai numerosi appuntamenti collaterali che hanno scandito il calendario della manifestazione. Il pubblico ha risposto con curiosità alla tavola rotonda del 10 maggio; ha gremito la sala durante la proiezione del documentario “Gino Covili – Le stagioni della vita” e si è lasciato incantare dalla performance itinerante di danza e musica del 15 giugno, che ha trasformato la suggestiva Via dell’Amore in un palcoscenico naturale, unendo arte visiva, suono e paesaggio in un’esperienza profondamente coinvolgente. Il 21 giugno, infine, la presenza di Aldo Cazzullo ha regalato al pubblico un appassionato confronto sui valori della Resistenza e sull’attualità delle opere di Covili.

