Chiuse le indagini del filone bis per corruzione in Liguria: Cozzani e i fratelli Testa indagati con l’aggravante mafiosa

La procura di Genova ha concluso le indagini relative al secondo filone dell’inchiesta per corruzione che, nel maggio 2024, aveva portato agli arresti domiciliari l’allora presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

I pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde hanno notificato gli avvisi di conclusione indagini a diversi soggetti, tra cui Matteo Cozzani, ex sindaco di Porto Venere, all’epoca dei fatti anche capo di gabinetto di Toti e suo stretto collaboratore, Paolo Piacenza, segretario generale dell’Autorità portuale genovese, i gemelli Maurizio e Arturo Angelo Testa, Stefano Anzalone, ex consigliere regionale, e Umberto Lo Grasso, ex consigliere comunale di Genova.

