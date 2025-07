Droga, spaccio e ospiti “clandestini”: la Finanza scova 70 proprietari immobiliari inadempienti

Genova. La Guardia di Finanza di Genova ha intensificato la lotta contro lo spaccio di droga e l’immigrazione irregolare, scoprendo decine di proprietari di immobili che affittavano case a stranieri senza segnalarli alle autorità. Un’operazione che in un anno ha portato al sequestro di ben 70 chili di droga e all’arresto di 60 persone.

I finanzieri del capoluogo ligure, su indicazione della Prefettura, hanno passato al setaccio le zone più “calde” della città. Non si sono limitati ai controlli su strada, ma hanno incrociato un’enorme mole di dati, dai contratti d’affitto alle bollette, per scovare gli appartamenti usati come basi da spacciatori. Hanno così individuato immobili affittati a persone sospette, spesso senza un contratto regolare o intestatari di utenze.

