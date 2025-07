Emergenza calso, Fiom: “Nuovapsc taglia tre ore di orario senza fornire spiegazioni”

Genova. “Venerdì scorso la NuovaPSC srl, azienda in appalto a Mariotti, ha unilateralmente deciso una nuova distribuzione dell’orario di lavoro settimanale. Da 8 ore giornaliere (dalle ore 7 alle ore 15) si passa a 5 ore giornaliere (dalle ore 7 alle ore 12).L’azienda motiva tale scelta quale conseguenza del protocollo “emergenza caldo” siglato dai sindacati confederali con il Ministero lo scorso 2 luglio”.

Lo scrive in una nota stampa la Fiom Cgil che contesta la scelta dell’Azienda nel merito e nel metodo in quanto il protocollo stabilisce “una cornice di intervento in un quadro di buone relazioni industriali e prassi condivise, e pertanto prevede il continuo confronto con il sindacato, condizione inesistente visto che l’azienda si rende irreperibile”.

