Alassio. Grave incidente stradale, nella serata di ieri (7 luglio), ad Alassio. È successo in via Leonardo da Vinci, con un motociclista portato in gravi condizioni, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Vittima dell’incidente, come riportato da Riviera24, è stato lo showman Gianni Rossi, originario di Diano Marina, presentatore e primo conduttore sul red carpet al Festival di Sanremo, si trova tutt’ora ricoverato presso il nosocomio pietrese.

