Ipotesi forno elettrico per l’ex Ilva, Urso: “Prima scelta spetta a Taranto, poi valutiamo Genova”

Roma. E’ durata otto ore ed è stata definita “storica, decisiva” dal ministro delle Imprese Adolfo Urso la riunione sull’ex Ilva di questa mattina. Dalla quale è emerso come l’ipotesi di cui molto si sta discutendo in questi giorni a Genova – la realizzazione di un forno elettrico a Cornigliano – sia a oggi da affrontare in subordine rispetto alla vera priorità del governo: il rilancio di Taranto.

“Credo che sia una giornata importante, decisiva, storica per Taranto, per la siderurgia italiana, per la politica industriale nel nostro paese- ha detto Urso – abbiamo delineato insieme in otto ore di lavoro continuativo, in piena trasparenza, una soluzione che ora avrà bisogno degli approfondimenti tecnici e anche della definitiva approvazione da parte degli enti locali e ci siamo dati appuntamento a martedì mattina in cui insieme incontreremo in questa sede i sindacati e poi sigleremo l’accordo”.

» leggi tutto su www.genova24.it