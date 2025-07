Notte di tempesta su Genova con decine di interventi dei vigili del fuoco: strage di alberi in Val Fontanabuona

Genova. Una vera e propria tempesta si è abbattuta la notte appena trascorsa su Genova, dove, poco prima di mezzanotte, una intensa perturbazione ha attraversato i cieli della città, passando da ponente verso levante e scaricando pioggia e grandine. Un passaggio molto rapido ed estremamente intenso, che non ha risparmiato i suoi effetti al suolo. In via della Torrazza, nell’entroterra di Pra’, un palo della luce è crollato sulla carreggiata, spezzato dal vento. In via Manuzio, a San Fruttuoso, un albero è caduto in strada.

Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre una trentina. Ad avere la peggio, da questo punto di vista, la Fontanabuona, le cui strade sono state oggetto di diverse cadute di alberi di ogni dimensione. Situazione simile nel levante genovese dove i pompieri sono stati impegnati per mettere in sicurezza alcuni rami pericolanti e intonaci colpiti dalla violenza della grandine.

