“Quando capite alzate intelligenza”, il messaggio degli esperimenti condotti da Marconi nel Golfo nel luglio del 1897

Guglielmo Marconi, si sa, è il “padre” del wireless: la tecnologia che ci consente di essere “connessi” e di scambiare informazioni in forma di voce e suoni , dati, testi, immagini e video praticamente da e con ogni parte del mondo per mezzo di un oggetto, del peso di circa 200 grammi, che portiamo comodamente in tasca.

Guglielmo, di padre bolognese e madre irlandese (da cui imparò l’inglese crescendo perfettanmente bilingue), nacque in quel di Bologna il 25 aprile del 1874. Fu un genio(*) autodidatta che, fin dall’adolescenza, si innamorò dello studio dei fenomeni elettrici e che seppe dare una sintesi pratica alle equazioni di Maxwell sui fenomeni elettromagnetici che prevedevano l’esistenza delle “onde elettriche” ed agli studi di Hertz che ne dimostrarono in laboratorio l’esistenza e le caratteristiche. Concepì l’idea che tali onde avrebbero aperto all’umanità nuovi orizzonti di comunicazione e di progresso. E credette con tutto sé stesso in questa idea al punto che dedicò l’intera vita allo studio ed allo sviluppo di questa rivoluzionaria tecnologia che , ancora oggi, è il più potente mezzo di comunicazione che l’umanità abbia mai avuto a disposizione.

