Rapallo: no al supermercato a San Pietro; il Comune perde 1.400.000 euro

Clima politico arroventato a Rapallo, la riunione della maggioranza prevista per questa sera per discutere del porto salta, rinviata a data da destinarsi. Fratelli d’Italia rivendica un assessorato e sembra non accetti che Laura Mastrangelo si iscriva al partito. Rimontano le speranze di Elisabetta Lai.

Tuttavia la notizia secondo Radio Urne è un’altra: il supermercato previsto a San Pietro, nell’area abbandonata davanti all’ospedale non si farà. L’argomento è delicato. La ditta interessata di fronte alle richieste del Comune avrebbe deciso di abbandonare il progetto. Il Comune perde così 1.400.000 euro di oneri extra urbanizzazione che sarebbero stati tanta manna dal cielo, ad esempio per agevolare l’acquisto degli Emiliani; la zona mantiene il suo stato indecoroso in una frazione che merita ben altra attenzione; i residenti della frazione saranno delusi perché speravano in una struttura vicina a casa; resterà alto il traffico per recarsi in centro a fare la spesa. Se Radio Urne dovesse avere ragione sarebbe una grave sconfitta per la città e l’amministrazione.

