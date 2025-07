Salis: “Lo Skymetro non si farà”. E adesso Tursi pensa a chiamare la Corte dei conti

Genova. “Lo Skymetro non si farà“. È la sindaca Silvia Salis, in un reel pubblicato nel pomeriggio, a fugare ogni dubbio dopo la fumata nera al Mit che ha tagliato le gambe a ogni possibilità di studiare un’alternativa senza perdere i finanziamenti. La proroga del termine per aggiudicare i lavori, chiesta già il 16 maggio dall’amministrazione Piciocchi, non verrà concessa, e poco importa se il Comune lamenta che il progetto allo stato attuale non è cantierabile. Finisce in soffitta la metropolitana sopraelevata in Valbisagno, osteggiata dal centrosinistra per tutta la campagna elettorale. Ma la vicenda potrebbe lasciare strascichi pesanti, e non solo sul piano politico.

Il primo problema da gestire per la giunta Salis sono i 19 milioni di euro già impegnati per la progettazione, somme che non saranno coperte dal ministero se il finanziamento da 398 milioni verrà revocato a fine anno. “Mi chiedo come sia possibile spendere questi soldi per quattro progetti in tre anni e mezzo, nessuno dei quali riesce ad arrivare in fondo – attacca il vicesindaco Alessandro Terrile di ritorno dalla missione a Roma con l’assessore Massimo Ferrante -. Si rischia una procedura erariale, per colpa di chi? Lo dico molto chiaramente: se davvero dovessimo essere costretti a restituirli, penso vada segnalato alla Corte dei conti il fatto che qualcuno ha provocato un danno al Comune imbarcandosi in un’opera in cui non si riesce ad andare in fondo”. In altri termini, l’attuale amministrazione potrebbe contestare il danno erariale a quella precedente: “Lo faremo quando saremo sicuri di dover restituire il finanziamento, cioè dopo il 31 dicembre”, precisa Terrile.

