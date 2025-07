Spotorno, 10 nuovi defibrillatori lungo le spiagge e un sistema ecocompatibile per la tutela del mare

Spotorno. Si è svolta questa mattina, con una cerimonia ai Bagni Cerutti di Spotorno, la consegna di 10 nuovi defibrillatori, che da oggi vanno ad arricchire la dotazione di sicurezza degli stabilimenti balneari di Spotorno. Questi dispositivi si aggiungono ai 5 già presenti sul litorale, portando a 15 il numero complessivo di defibrillatori disponibili lungo tutta la costa del Comune.

“Il progetto coinvolge tutti i 34 stabilimenti balneari di Spotorno e nasce con l’obiettivo di garantire una capillare ed efficace rete di cardioprotezione, in grado di salvare vite umane in caso di emergenza – spiega il direttore del Consorzio Obiettivo Spiagge, Danilo Giusto –. Con 15 defibrillatori pronti all’uso, si va a coprire tutto il fronte mare di Spotorno: praticamente sono uno ogni poco più di cento metri. Sono stati acquistati grazie a una collaborazione tra consorzio e bagni marini e rappresentano un importante investimento sulla sicurezza non solo dei bagnanti, ma anche di tutte le persone che frequentano Spotorno. Poter contare su 34 stabilimenti marini vuol dire infatti avere più di cento persone abilitate all’uso del defibrillatore e in grado di intervenire in caso di emergenza. Non è poco”.

» leggi tutto su www.ivg.it