“Un solo impiegato per anagrafe, stato civile cimitero e statistica: la destra taglia anche a Follo”

“Le liste d’attesa sono diventate un tratto identificativo delle politiche di centrodestra. Il comune di Follo, l’amministrazione Mazzi, non volendo essere da meno rispetto alle politiche sanitarie della Regione si è inventato un modo “de noartri” per dimostrare che anche a Follo è possibile replicare il modello. Da mesi un solo impiegato, un plauso al suo spirito di servizio, porta avanti in solitaria ufficio anagrafe, cimiteriale, statistica, stato civile, facendosi in quattro per garantire un minimo di servizio. Ci vogliono ad oggi 20 giorni per aver un appuntamento per una carta d’identità, in un comune da 6300 abilitanti. Il giorno di chiusura del servizio, il mercoledì, appare quasi una resa.

A questo si somma il disagio di coloro che avendo mezzi pubblici con il contagocce per raggiungere la frazione sede del comune, si ritrovano respinti perché fuori appuntamento salvo casi dove la sensibilità dall’operatore prevale sula regola. Il tanto sbandierato potenziamento del servizio, citato a più riprese nel Documento di programmazione, trova nella realtà il solo aumento dei carichi di lavoro e delle attese dei concittadini. Il servizio pubblico deve avere una corrispondenza tra il concesso e il richiesto e non può essere determinato dalla sola abnegazione del singolo.

