Una nuova birra artigianale e la performance a Le Vispe di Castelnuovo Magra

Sarà presentata giovedì 10 luglio in una serata dedicata all’arte e alla bellezza della libertà espressiva la nuova Birra Vispa realizzata dal micro-birrificio artigianale Owski di Luni per Podere e Agriristoro Le Vispe, Castelnuovo Magra. Con materia prima e maestria di Nicola Pinelli integrata da ingredienti selezionati come le scorze di limone e la melissa, dalla campagna, la nuova Birra Vispa verrà presentata alle 20 all’Agriristoro accompagnata da un buffet di antipasti km zero, della casa. A seguire, prima della performance di Ensemble A4 in programma, i partecipanti potranno gustare una cena collettiva dall’orto con Rigatoni al sugo di muscoli o al pesto fresco dal basilico Le Vispe e Dolcezze sempre della casa, prima appunto di seguire gli artisti ospiti in “Battiti e Impulsi. Dialogo libero e accordato tra corpi e corde”, nome scelto dalla titolare, già regista, Paola Bea.

Nel Vecchio Cortile i partecipanti potranno assistere all’esibizione di Léo Levêque, Kayla Papini, Miranda Olivi, Nino Avanzini, giovani talenti legati al territorio e già inseriti in una dimensione europea, a Le Vispe con i loro anni di studio, incrocio di movimenti, sensibilità, in versione intima. “Sarà uno spettacolo creato e proposto per la magia del luogo, a lume di candela – fatto di musica, piano e violoncello, e danza contemporanea. Dopo anni di studi accademici – spiega Paola Bea – i nostri artisti condivideranno un momento di incontro, ascolto e scambio, inno alla libertà espressiva”. Questa è solo una delle prime proposte nel Cortile dell’Agriristoro che guarda al mare dalla campagna di Castelnuovo Magra, sarà accompagnata da Birra Vispa e tè freddo, pozione magica analcolica, limoncello della casa. È stata pensata e proposta con amore per esprimere ancora una volta in natura, arte e colori, tutto il potere liberatorio di estro e creatività. Per informazioni e prenotazioni: +393792428023.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com