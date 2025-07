Anziano contagiato da leishmaniosi, l’Ordine dei Veterinari: “Non causata da virus ma da protozoo parassita. La prevenzione arma più efficace”

Savona. In seguito al caso di morte per leishmaniosi canina di un paziente anziano nel savonese riportato dai media (che “descrivono erroneamente la malattia come causata da un virus”), l’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Savona desidera fare alcuni chiarimenti.

“La leishmaniosi non è causata da un virus, bensì da un protozoo parassita del genere leishmania – spiegano i veterinari savonesi – Il cane è il principale serbatoio dell’infezione in Italia, ma in alcuni casi anche l’uomo può essere contagiato, soprattutto se immunodepresso, anziano o molto giovane. La malattia è infatti una zoonosi: può essere trasmessa dagli animali all’uomo, anche se ciò avviene indirettamente, attraverso la puntura del vettore infetto”.

