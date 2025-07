Il Comune di Sarzana ha approvato il progetto esecutivo per il primo lotto relativo al risanamento, la risagomatura e la riqualificazione di via San Francesco. Lo stanziamento complessivo ammonta a 218.000 euro, finanziati in gran parte attraverso un mutuo acceso con Cassa Depositi e Prestiti. I lavori, che avranno una durata di 50 giorni naturali consecutivi, riguarderanno il miglioramento strutturale del manto stradale, con particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità della circolazione. L’Amministrazione comunale, in quanto stazione appaltante non qualificata secondo il nuovo Codice degli Appalti, si affiderà per l’affidamento alla SUA della Provincia della Spezia, tramite procedura negoziata con almeno sei operatori economici. L’intervento si inserisce nel più ampio piano di manutenzione straordinaria della viabilità urbana, previsto dal Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e dal bilancio triennale recentemente approvato.

L’articolo Approvato il progetto esecutivo per il primo lotto dei lavori di via San Francesco a Sarzana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com