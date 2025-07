Arriva il “pass turistico” sperimentale, per la sosta gratuita dei clienti delle strutture extra-alberghiere negli stalli a pagamento e per residenti

Novità in vista sul fronte dei parcheggi in città. La giunta comunale ha infatti deciso di introdurre dalla seconda metà di luglio, in via sperimentale, il “pass turistico”. Grazie a questo contrassegno, che sarà disponibile per le attività ricettive extra-alberghiere (bed & breakfast, affittacamere, case vacanza, agriturismi, ostelli e case per ferie) regolarmente autorizzate nel territorio comunale, sarà consentita la sosta gratuita per una sola autovettura al giorno, anche a rotazione tra i veicoli del titolare o degli ospiti della struttura, negli stalli blu (sosta a rotazione) e negli stalli gialli riservati ai residenti, limitatamente alla zona in cui si trova la struttura.

Nelle intenzioni dell’amministrazione il provvedimento, che sarà valido fino al 31 dicembre 2025, mira a supportare le strutture ricettive extra-alberghiere e favorire una mobilità sostenibile e integrata.

Il pass potrà essere richiesto attraverso il portale informatizzato o direttamente agli sportelli di Atc Mobilità e parcheggi in Via La Marmora 18.

Per ottenere il permesso, sarà necessario presentare la documentazione che attesta la regolare attività della struttura (Scia o titolo equivalente) e comunicare la targa dell’autovettura autorizzata. Durante la fase sperimentale, non saranno applicati oneri di istruttoria per il rilascio del pass.

