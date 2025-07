Per garantire la tutela del nido con le uova deposte dalla tartaruga Caretta caretta sul litorale di Marinella, il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che impone una serie di divieti e restrizioni fino alla schiusa delle uova, o comunque fino a nuova ordinanza.

Nell’area, delimitata questa mattina da tutte le autorità preposte intervenute, è vietato: accedere, posizionare ombrelloni, sedie, sdraio o qualsiasi attrezzatura; occupare la zona di rispetto di tre metri con oggetti che ostacolino il passaggio degli addetti alla sorveglianza; svolgere giochi nella fascia di cinque metri che potrebbero arrecare danno al nido; far circolare animali senza guinzaglio o lasciarli liberi, anche se muniti di museruola (fanno eccezione i cani da salvataggio e guida);

utilizzare luci notturne durante il periodo di schiusa.

L’ordinanza raccomanda inoltre che la pulizia meccanica dell’arenile avvenga solo nelle ore serali prima del tramonto. La disposizione è stata notificata ai gestori della spiaggia “Odessa” e dello stabilimento “Alfa Diana”, e trasmessa a tutte le autorità e associazioni competenti. Il Comune ha invitato inoltre cittadini e turisti a rispettare le regole e segnalare eventuali criticità, ribadendo che chi non osserverà le prescrizioni potrà essere sanzionato amministrativamente.

L’articolo Caretta caretta a Sarzana: Comune emette ordinanza per proteggere le uova proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com