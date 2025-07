Chiavari e Camogli ospiteranno due tappe di “Palco sul Mare Festival”

Dall’ufficio stampa Videobox

“Sirene e Memorie”: un trentennale tra musica, arte e suggestioni.

Un ricco calendario che culminerà con il live di Vinicio Capossela all’Axpo Arena del Mare

Una storia lunga trenta edizioni. Una cifra che racchiude migliaia di note, volti, sorrisi, applausi e idee diventate realtà. Trenta edizioni di onde sonore, di musica come sussurro di “sirene” culturali che hanno attratto generazioni di spettatori. Palco sul Mare Festival celebra il suo 30° anniversario con un’edizione speciale che è molto più di un cartellone di spettacoli: è un vero e proprio racconto collettivo, un omaggio a ciò che il festival è stato e continua a rappresentare per Genova e per la Liguria.

Per celebrare questo importante traguardo, due luoghi simbolici – Piazza delle Feste e Villa Bombrini – ospiteranno un suggestivo percorso immersivo composto da 40 pannelli fotografici che guideranno il pubblico tra i momenti più intensi di questi tre decenni: volti noti e meno noti, sorrisi del pubblico, luci di scena e parole che raccontano l’anima di una manifestazione nata dalla passione per l’arte e dal legame con il territorio. Accanto a questa mostra, il festival dà voce a sé stesso con la pubblicazione di un libro celebrativo dal titolo “La manifestazione” – una sorta di “manuale di sopravvivenza culturale” – che intreccia storie individuali e collettive, aneddoti, successi e trasformazioni, raccontando in forma narrativa l’essenza di un’esperienza culturale viva, resiliente e in continuo divenire. Nel cuore di questo anniversario speciale, un calendario di appuntamenti che mescola raffinatezza musicale, voci originali e nuove visioni, all’insegna della contaminazione tra linguaggi e qualità artistica.

Ad aprire la manifestazione, domenica 13 luglio a nella suggestiva cornice di Villa Durazzo Bombrini, un incontro poetico tra voce e tradizione con Giua e Riccardo Tesi in Retablos, spettacolo intenso e sonoro che fonde storie del Mediterraneo e musica d’autore. La loro arte si fa contenitore e racconto: un invito ad aprire finestre su mondi lontani, a viaggiare attraverso suoni, emozioni e storie.

Mercoledì 16 luglio, sempre a Villa Bombrini, salirà sul palco Federico Sirianni con Faber, Cohen e la felicità, un concerto-reading che è un vero e proprio “teatro-canzone”, che intreccia musica, parole e poesia, guidando il pubblico attraverso le influenze e le ispirazioni di “giganti” della musica e della letteratura. Il concerto di Sirianni non è solo la presentazione di un nuovo disco, ma un percorso intimo e profondo che esplora il mistero e la ricerca della felicità. Il festival tocca poi il cuore del Porto Antico, dove giovedì 24 luglio, in una delle cornici più affascinanti della città, l’Axpo Arena del Mare si prepara ad accogliere l’appuntamento più atteso e simbolico di questa 30ª edizione Vinicio Capossela con lo spettacolo Sirene. Un concerto che è molto più di un live, ma una vera immersione nella visione poetica e immaginifica di un artista che ha fatto del racconto musicale un atto di resistenza e di sogno. Le sue sirene non sono solo creature mitologiche, ma metafore del desiderio, della perdita, del richiamo verso ciò che è altro da sé. È proprio Sirene, con il suo immaginario affascinante a incarnare perfettamente lo spirito del festival: una manifestazione che da trent’anni richiama a sé il pubblico come un canto lontano e irresistibile, spingendolo ogni volta a scoprire nuovi territori dell’anima. La musica torna protagonista martedì 29 luglio in Piazza delle Feste, con il ritorno energico dei The Zena Soul Syndicate nel travolgente show We Are Back, per una serata tra groove, soul e sonorità internazionali. Si prosegue mercoledì 30 luglio, la stessa piazza ospita il live Love 80 di Lolita, a cui seguiranno i dj set in vinile di Alfredo Biagini e Fabrizio Valenza, per ballare e rivivere l’epoca d’oro delle melodie anni ’80. Non finisce qui… Giovedì 31 luglio, sempre in Piazza delle Feste, si accende la magia di Donne Incanto, un progetto corale che vede protagoniste quattro artiste straordinarie: Paola Atzeni, Pamela Massi, Laura Mars e Stephanie Riondino per celebrare l’universo femminile tra voci, storie e armonie.

