Concorsi pilotati a Giurisprudenza, l’ex prorettrice Trucco e altre 6 persone a processo per falso

Genova. Dei 25 indagati iniziali, a giudizio per i presunti concorsi truccati alla facoltà di Giurisprudenza a processo andranno solo sette imputati. E solo per uno dei reati contestati, quello di falso. L’inchiesta della Procura di Genova deflagrata nel 2022 con due arresti ai domiciliari e dimissioni dalle cariche più importanti, ha perso per strada diversi pezzi.

La prima riguarda l’abolizione da parte del ministro Nordio, del reato di abuso d’ufficio, poi alcune sentenze della Cassazione che hanno di fatto affossato il reato di turbativa d’asta dicendo in alcune distinte sentenza che non sussiste nel caso di concorsi universitari. Circa la metà degli imputati erano stati prosciolti in un procedimento stralcio e ieri proprio per la turbativa d’asta sono cadute le accuse per l’ex Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Toscana, Camilla Bianchi, insieme al padre Antonio Bianchi e per il ricercatore Omar Caramaschi. Reato estinto per il prof emerito Pasquale Costanzo, deceduto alcuni mesi fa.

