Confartigianato Imprese La Spezia in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Spezia e i sindacati degli edili FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL organizza il convegno dal titolo “Contratto Edilizia Artigianato e Bilateralità: un valore per i lavoratori e le imprese”, che si terrà, presso la Sala “Marino Banci” di Confartigianato, in Via Fontevivo 19 , La Spezia. L’evento, di fondamentale importanza per il settore edile, vedrà la partecipazione di illustri relatori e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di approfondire il valore e le prospettive del Contratto Collettivo Nazionale e della bilateralità nel comparto. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali di, Presidente Confartigianato della Spezia e, Viceprefetto Vicario. Seguiranno gli interventi di, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro e, Presidente ODCEC. Il convegno si articolerà in due momenti principali. La prima sessione sarà dedicata a “La bilateralità artigiana”, con gli interventi di, Presidente ANAEPA La Spezia,, FILLEA-CGIL,, FILCA-CISL,, FENEAL-UIL,, Area Lavoro Confartigianato. La seconda parte del convegno si focalizzerà sul “Contratto Collettivo Nazionale Edilizia Artigianato: una sfida per il futuro del settore”, che vedrà protagonisti, Presidente nazionale ANAEPA e, Responsabile Area Contrattuale ANAEPA. Al termine delle relazioni, è previsto un momento di Question time con Aperitivo, per favorire il confronto e la discussione tra i partecipanti. Agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia e all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale della Spezia che si iscriveranno presso i propri ordini verranno riconosciuti 3 crediti formativi.