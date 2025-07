Difesa del suolo, in arrivo altri 12 milioni per la Liguria. Giampedrone: “Ottimo segnale dal governo”

Savona. Era il 9 luglio 2024 quando Regione Liguria aveva dato il via libera per il Piano da oltre 32 milioni di euro (di cui 30.659.943,66 euro di finanziamento regionale e il resto di cofinanziamenti comunali) per una serie di interventi su tutto il territorio, sia di manutenzione straordinaria di 25 criticità sui corsi d’acqua sia di contrasto al dissesto idrogeologico.

Alla provincia di Genova erano andati 15,2 milioni di euro per diversi interventi tra cui il consolidamento della falesia di Camogli nella zona del cimitero per 5 milioni e mezzo.

