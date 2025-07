E’ nata “Altre voci dal mare”: incontri d’autore a Porto Venere, Le Grazie e Fezzano

Dopo l’evento inaugurale dello scorso 21 giugno, “Altre voci dal mare”, la neonata rassegna culturale del Comune di Porto Venere, presenta le nuove iniziative, proponendo per il mese di luglio un calendario ricco di appuntamenti. Eventi pensati per tutte le fasce di età: incontri d’autore, letture animate, laboratori artistici e passeggiate letterarie, organizzati nel borgo di Porto Venere e nella frazione delle Grazie e Fezzano. Manifestazione realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia, maggiore sostenitore dell’iniziativa, nell’ambito del bando cultura plurale, sostenibile e inclusiva 2025, oltre che con il contributo di Snam, La Libellula O.d.V e l’associazione Crescere insieme con la musica e con il supporto della Direzione Regionale Musei Liguria, la Villa del Varignano, il Conservatorio G. Puccini della Spezia, l’ISS Vincenzo Cardarelli – Liceo Musicale, La Nave di Carta, Il Cantiere della Memoria e l’azienda sanitaria locale ASL5, Altre voci dal mare propone fino al 21 settembre, grazie a un proficuo partenariato, eventi culturali nel borgo di Porto Venere e nelle sue frazioni.

Filo conduttore che guiderà l’intera rassegna rimane la “Cura”. Parola nevralgica, qualità essenziale della vita umana, la cura ci plasma e definisce il nostro modo di stare nel mondo con gli altri. Avere cura è una scelta della volontà, non un’emozione estemporanea. E’ rendersi conto che nulla di ciò che è importante resta in vita, se trascurato. Un tema che riguarda tutti, nessuno escluso, quello che gli ospiti declineranno, seguendo ciascuno la propria formazione professionale, incontrando il pubblico con modalità partecipate e coinvolgenti. Non solo. Tutti gli incontri d’autore saranno tradotti nella Lingua Italiana dei Segni, nell’ottica di una cultura che cura, essendo plurale, inclusiva e socialmente sostenibile.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com