Fognini annuncia il ritiro, conferenza stampa a Wimbledon: “Il miglior modo per dire addio”

Genova. Fabio Fognini ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. Lo ha fatto nella giornata di oggi, mercoledì 9 luglio, nel corso una conferenza stampa a Wimbledon, 10 giorni dopo la sconfitta spettacolare ricevuta da Carlos Alcaraz al primo turno del prestigioso torneo: una delle partite più belle mai giocate da Fognini.

“Questo è il miglior modo per dire addio”, le parole del 38enne di Arma di Taggia (ma nato a Sanremo). “Il ritiro è un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato – ha detto Fognini – la prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio”.

