Incendio a canna fumaria, intervento dei vigili del fuoco in Piazza Chiodo

Erano le 22.40 circa di ieri quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio a una canna fumaria occorso in Piazza Chiodo, sul tetto del palazzo al cui pianterreno sorge il noto pub Murphy. A quanto pare, la canna fumaria avrebbe preso fuoco, dopo l’accensione del forno del locale, a causa della presenza di un nido. L’incendio, che ha causato non poco fumo, è stato domato dai vigili del fuoco in poco tempo e non sono state necessarie evacuazioni.

