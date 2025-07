Italia-Montenegro al Picco a settembre, Pio Esposito può subito tornare nel “suo” stadio

Partirà dalla Spezia il cammino della Nazionale Under 21 nel girone di qualificazione al Campionato Europeo del 2027 in programma in Albania e Serbia. L’Italia farà il suo esordio nel Gruppo E venerdì 5 settembre allo Stadio ‘Alberto Picco’ contro il Montenegro per poi far visita martedì 9 settembre alla Macedonia del Nord (sede da definire).

Gli Azzurrini saranno di scena per la quarta volta nella città ligure, dove torneranno a giocare dieci mesi dopo l’amichevole con l’Ucraina (2-2 il risultato con reti di Fabbian e Pio Esposito). Negli altri due precedenti alla Spezia hanno conquistato due successi, il 2-1 in amichevole con la Francia nell’agosto 2007 e il 3-0 con Andorra nel settembre 2016 in un match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo. L’Italia è imbattuta con il Montenegro: due successi (4-0 nel giugno 2014 e 1-0 nel settembre 2021) e un pareggio per 1-1 nell’ultimo confronto del marzo 2022.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com