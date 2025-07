Leali a Spezia: “Pass turisti, un regalo ai privati a scapito dei residenti. Il Comune ritiri il provvedimento”

“consiglieri comunali di LeAli a Spezia/Alleanza Verdi e Sinistra esprimiamo la nostra netta contrarietà all’introduzione, prevista da metà luglio, del cosiddetto “pass turisti”, che consentirà ai visitatori delle strutture extra alberghiere di parcheggiare gratuitamente sia negli stalli blu a pagamento, sia in quelli gialli riservati ai residenti. Concedere anche ai turisti la possibilità di sostare nei pochi stalli destinati ai residenti è un’ingiustizia che colpisce chi vive quotidianamente la città – dichiarano Roberto Centi, Giorgia Lombardi e Patrizia Flandoli –. Trovare parcheggio in centro è già oggi un’odissea, a causa della cronica carenza di posti gialli e del proliferare di cantieri pubblici e privati che sottraggono ulteriore spazio. Questo provvedimento, anziché migliorare la situazione, rischia di renderla ancora più insostenibile”.

“I cittadini spezzini che ogni giorno muovono l’auto, spesso per motivi di lavoro o familiari, sono costretti a pagare lo stallo blu. Il turista no. È una scelta profondamente ingiusta. Inoltre, viene da chiedersi: a cosa servono i parcheggi di interscambio se poi si autorizza la sosta gratuita in centro per chi arriva da fuori? L’amministrazione ha già tolto decine di posti auto nel centro storico nel silenzio generale e oggi decide di favorire ulteriormente il parcheggio dei turisti a discapito di chi la città la vive tutto l’anno. E ancora: perché i turisti che scelgono gli alberghi dovrebbero essere trattati come cittadini di serie B rispetto a quelli delle strutture extra alberghiere?”, domandano i consiglieri comunale di Leali a Spezia/Avs.

