Lerici, affidato incarico di monitoraggio delle alberature del lungomare

Il Comune di Lerici affidato a una figura agronomica specializzata l’incarico di monitorare lo stato di salute di tutte le alberature presenti sul lungomare. “Un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale per garantire non solo la bellezza del paesaggio urbano, ma anche la sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori che frequentano la passeggiata costiera. L’agronomo incaricato avrà il compito di eseguire valutazioni tecniche approfondite su ogni albero, individuando eventuali situazioni di criticità, predisponendo piani di manutenzione mirati e suggerendo interventi di cura o sostituzione ove necessario – informa una nota di Palazzo civico -. Il monitoraggio riguarderà anche l’analisi del suolo, la compatibilità delle specie arboree con l’ambiente marino e lo sviluppo di un piano di gestione sostenibile del verde. Nello specifico si pianificherà il potenziamento del patrimonio arboreo mediante nuove piantumazioni di specie autoctone; la cura e la manutenzione dell’esistente anche mediante potature selettive e trattamenti fitosanitari, mentre, nell’area dei giardini di Lerici, si presterà particolare attenzione all’importante valore identitario che l’area rappresenta per la nostra comunità. Verrà anche introdotta segnaletica informativa per favorire percorsi didattici e per sensibilizzare il valore del patrimonio arboreo. Tutta la progettazione seguirà ovviamente l’iter autorizzativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio”.

“Il verde pubblico è un bene comune da preservare con competenza e visione – dichiara il vicesindaco di Lerici Marco Russo –. Con questa nomina vogliamo avviare un percorso di gestione scientifica e responsabile delle alberature, a tutela dell’ambiente, della sicurezza e della bellezza del nostro territorio. Il lungomare di Lerici rappresenta un biglietto da visita per la nostra comunità: curarlo significa prendersi cura dell’immagine e del futuro della città. Il verde ha un ruolo cruciale anche nella mitigazione climatica, nella conservazione della biodiversità e nella promozione del benessere psicofisico dei cittadini creando spazi in ombra che favoriscono la socialità nelle stagioni calde”. L’iniziativa, rileva Palazzo civico, “si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione del verde urbano”.

“Questo approccio – conclude Russo – si sta attuando anche in altre parti del territorio comunale in collaborazione con la coop di Comunità Verde Mare che fornisce un importante supporto oltre che sviluppare un’economia locale legata alla nostra secolare tradizione agraria”.

