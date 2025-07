L’usura dietro a un giro di scommesse clandestine: 8 anni a Giovanni Bizzarro, 6 anni e 4 mesi a ‘Chicco’ Sechi

Genova. Il secondo collegio della seconda sezione penale del tribunale di Genova ha condannato a 8 anni di reclusione Giovanni Bizzarro e a 6 anni e 4 mesi di carcere Roberto Sechi, accusati di associazione per delinquere finalizzata all’usura per un giro di scommesse clandestine messo in piedi ai tempi del Covid.

Il procuratore aggiunto della Dda Federico Manotti aveva chiesto pene più alte ma il reato di estorsione è stato riqualificato ed è caduto per assenza di querela. Proprio il timore delle vittime di usura a farsi avanti, quasi vedessero gli usurai come ‘benefattori’ che li hanno aiutati quando avevano bisogno, ha reso difficoltoso anche il processo. Solo una si è infatti costituita parte civile nonostante le parti offese accertate dall’inchiesta fossero oltre una decina. Fondamentali per arrivare alla sentenza di condanna sono state le intercettazioni e i pedinamenti da parte degli investigatori del Sisco e della squadra mobile di Genova che hanno cristallizzato gli episodi con tanto di minacce e passaggi di denaro.

