Natale: “Per la giunta Bucci niente voli notturni dall’ospedale di Sarzana dopo tre anni di promesse”

“All’ospedale di Sarzana non serve una piazzola per l’elisoccorso autorizzata al volo notturno. Lo dice la giunta Bucci, nel completo silenzio-assenso dell’amministrazione comunale che evidentemente condivide la considerazione. A parere dell’assessore Nicolò, che ha risposto a nome della giunta a una mia interrogazione in merito, il San Bartolomeo non ha bisogno di una infrastruttura che permetta l’atterraggio degli elicotteri H24. Per la giunta i pazienti ricoverati che necessitano di un trasferimento urgente in emergenza in altra struttura al di fuori dell’Asl5 sono molto pochi e generalmente ricoverati all’ospedale della Spezia. Motivazioni a mio parere semplicemente assurde”. Lo dice, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico.

“Se c’è un peggioramento di un paziente o avviene un incidente, questi deve essere portato alla Spezia per raggiungere un elicottero che lo trasporti a quel punto presso le strutture specializzate. Una inutile complicazione. Noi a differenza della giunta Bucci pensiamo che evitare questo ulteriore trasferimento anche a un solo paziente avrebbe giustificato l’investimento di risorse per adeguare la piazzola del San Bartolomeo al volo notturno – sottolinea Natale -. Non dimentichiamo che in merito erano state usate parole tranquillizzanti circa un prossimo allestimento della struttura: parole al vento”.

“Per la giunta dunque dobbiamo attendere l’apertura della base dell’elisoccorso a San Lazzaro che, a detta dell’assessore, sarebbe prossima. ‘Questi non sono annunci ma fatti concreti’, aveva affermato l’assessore in occasione di una delle tante finte inaugurazioni a favore di flash. Di concreto a oggi non c’è nulla. I cittadini ricordano che la base era ‘di prossima apertura’ già con l’allora presidente Toti nel 2022. E poi ancora che a marzo 2024 la giunta regionale aveva annunciato l’avvio delle attività. Ora scopriamo che siamo ancora alla redazione del piano di fattibilità tecnica-economica. Quanto tempo perso! E quante dichiarazioni basate sul nulla! Presenterò una nuova interrogazione”.