Nuova diga come infrastruttura militare? Bucci: “Ben venga, non c’è nessun problema”

Genova. “Nessun problema” se la nuova diga foranea del porto di Genova dovesse rientrare tra le infrastrutture dual use con doppia valenza civile e militare. Il presidente ligure e commissario straordinario Marco Bucci interviene nel dibattito politico sull’opera in via di realizzazione che potrebbe contribuire – insieme al ponte sullo Stretto – a togliere le castagne del fuoco all’Italia per raggiungere il 5% di spese militari in rapporto al Pil, come stabilito dall’accordo raggiunto dalla Nato su pressioni di Trump.

Ad avanzare quella che sembra ben più di un’ipotesi era stato negli scorsi giorni il subcommissario Carlo De Simone, osservando che la nuova configurazione del canale portuale potrebbe consentire anche lo sbarco di portaerei leggere, navi Nato, strumenti e truppe. Oggi, in un’intervista a The MediTelegraph, il viceministro Edoardo Rixi conferma che non ci sarebbe nulla di strano perché “tutte le infrastrutture con una valenza strategica potenzialmente possono avere un doppio uso“. Se così non fosse – esemplifica – Genova non avrebbe potuto nemmeno ospitare il Vespucci.

» leggi tutto su www.genova24.it