Organico comunale, verde, servizi: l’amministrazione Mazzi replica a Bertoni

L’amministrazione comunale di Follo replica a un intervento diffuso nelle scorse ore dal consigliere di opposizione Sandro Bertoni. “Con riferimento alle dichiarazioni del consigliere di opposizione Sandro Bertoni, desideriamo offrire ai cittadini una ricostruzione più completa e aderente alla realtà, sgombrando il campo da strumentalizzazioni e letture parziali – si legge nella replica di Palazzo civico -. Sull’organico e sul servizio: attualmente l’Ufficio interessato conta su tre unità di personale. In queste settimane: una dipendente è assente per motivi di salute; una seconda è in ferie, diritto legittimo e irrinunciabile per ogni lavoratore; per supportare il servizio, è stato attivato un contratto a scavalco per due settimane, proprio per evitare che l’ufficio restasse scoperto e per alleggerire il carico sulla persona rimasta in servizio. Inoltre, due operatori della cooperativa incaricata stanno supportando i servizi cimiteriali, contribuendo a risolvere criticità ereditate da precedenti gestioni”.

“Sulle attese per i documenti – prosegue la nota -: siamo consapevoli che i tempi per il rilascio delle carte d’identità siano attualmente intorno ai 20 giorni. Questo dato, tuttavia, non è isolato e riflette una criticità presente in molti comuni italiani di pari dimensioni, spesso aggravata da assenze impreviste e da un contesto nazionale di carenze di organico strutturali nella pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il personale in servizio sta facendo il possibile per dare priorità ai casi urgenti, anche oltre le regole previste”.

