Pass turistico, i consiglieri Pd: “Siamo al paradosso: i turisti parcheggiano gratis mentre i cittadini pagano abbonamenti e biglietti”

“Dopo aver annunciato a più riprese modifiche e correttivi al Piano della sosta che avrebbero dovuto tutelare in primis i residenti di periferia, nel silenzio generale e nelle settimane appena precedenti la pausa estiva l’amministrazione comunale approva una delibera che rappresenta un vero e proprio controsenso”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali del Partito democratico, commentando il lancio del “pass turistico” gratuito approvato in via sperimentale dalla giunta comunale.

“Il testo, approvato nella giornata di ieri, introduce infatti un “pass turistico” – spiegano i consiglieri dem – che verrà posto a disposizione delle strutture ricettive e che abiliterà alla sosta gratuita sia negli stalli riservati a residenti (stalli gialli) sia negli stalli blu nella zona in cui ha sede l’attività, previa comunicazione ad Atc MP della targa del veicolo autorizzato. Si tratta di una sperimentazione che partirà dalla seconda metà di luglio e terminerà a fine dicembre 2025, ma che già da oggi appare difficilmente comprensibile oltreché fortemente iniqua, in quanto produttiva di un paradosso per cui se da un lato i turisti potranno parcheggiare gratuitamente utilizzando il pass attribuito alla struttura ricettiva, dall’altro i residenti, così come commercianti ed altri lavoratori e lavoratrici, si troveranno a dover pagare di propria tasca l’abbonamento e/o il biglietto standard”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com