Pesca, la mallarese Gloria Oliveri si laurea campionessa italiana per il quarto anno consecutivo

Mallare. Poker di medaglie d’oro per la mallarese Gloria Oliveri che lo scorso weekend, in Valtellina, ha conquistato il quarto titolo italiano consecutivo di pesca sportiva femminile. La ventiseienne che vive nella frazione di Montefreddo ha trionfato nella gara di sabato 5 e domenica 6 luglio nel torrente Lanterna in Valmalenco, in provincia di Sondrio.

La classifica del primo giorno ha visto la giovane valbormidese imporsi con 37 trote catturate (la seconda si è fermata a 36), mentre nella finale il risultato è stato di 40 a 37, sempre per Gloria.

