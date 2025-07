Porta a porta, Seas: “Il servizio funziona, all’inizio abbandoni fisiologici. A levante elimitati tutti i 2500 cassonetti”

Savona. Bidoni condominiali ogni 50 metri in tante vie, sacchi di spazzatura abbandonati dove non si dovrebbe, vecchi cassonetti (dove ancora sono rimasti) stracolmi. Questa era la situazione nei giorni scorsi a poche settimane dall’attivazione dei cassonetti intelligenti in centro, a pochi giorni dall’avvio del porta a porta nei quartieri di levante e a una settimana dall’estensione del servizio anche a ponente. A Savona non si parla d’altro. Tantissimi si lamentano, i gruppi social di Savona sono tempestati da foto di cassonetti straripanti di rifiuti, montagne di sacchi a fianco e ingombranti, è stato immortalato addirittura un topo morto vicino alla spazzatura schiacciato probabilmente da un’auto.

Tra le segnalazioni che riceviamo (sono settimane che ogni giorno ci vengono inviate mail di protesta) diverse le polemiche sollevate. Ad esempio viene scritto che alle Fornaci (e non solo) sono stati eliminati alcuni parcheggi perché quasi ogni condominio ha i suoi bidoni, a Villapiana i sacchetti vengono abbandonati sul marciapiede perché non ci sono più i cassonetti ma le chiavi non funzionano, i gabbiani che banchettano con i sacchi in strada, “la disparità” di trattamento tra chi ha i cassonetti intelligenti e chi i bidoni condominiali o i mastelli, il call center di Sea-s è irraggiungile, i rifiuti non vengono (sempre) ritirati.

» leggi tutto su www.ivg.it