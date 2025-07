Psicologi in piazza per Gaza: “Non possiamo più continuare a negare quello che sta succedendo”

Genova. Più di cento persone sono scese in piazza questo pomeriggio per rispondere all’appello di mobilitazione lanciato dall’ordine Ordine delle psicologhe e psicologi della Liguria, in adesione al presidio organizzato dagli da attivisti e alle attiviste de “L’Ora del Silenzio per la Pace” e “Musica contro il silenzio”, per chiedere alle istituzioni competenti di agire per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per la fine dei rapporti economici tra l’Italia e il governo israeliano, “fin quando sarà in atto il genocidio sotto gli occhi di tutti, condannata anche da figure illuminate appartenenti al mondo ebraico, fuori e dentro Israele”.

“Ci abbiamo tenuto particolarmente ad organizzare questo presidio questa sera perché il tema di quest’anno della nostra giornata nazionale della psicologia che si terrà ad ottobre è “Psicologia e Pace” e ci sembrava importante in questo momento storico non aspettare ottobre ma unirci ad altri presidi che questa sera sono poco distanti da noi proprio per promuovere ormai da tantissimo tempo un messaggio di pace – commenta la presidente dell’Ordine, Claretta Femia – non possiamo dimenticarci che la salute significa anche salute mentale e sicuramente chi in questo momento non solo in Palestin,a ma anche in altre parti del mondo, basti pensare all’Ucraina, al Sudan o altre popolazioni che stanno vivendo la guerra, ha un’infanzia negata, ha un futuro in qualche modo negato, sta vivendo traumi, isolamenti che sicuramente avranno effetti negativi non solo sul presente”.

