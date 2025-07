Quasi 200 proposte di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato. Ti vuoi proporre? Ecco come fare

Sono 183 i posti di lavoro disponibili nel territorio della provincia spezzina pubblicati dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana. Le ricerche riguardano tutti i settori economici, con particolari opportunità nei settori turismo, commercio, cantieristica nautica e navale, logistica e trasporti. Non mancano però le possibilità in ambito artigiano e in quello dell’informatica, così come nell’edilizia e nell’odontoiatria.

Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato.

