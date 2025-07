“Definisco il Neutro come ciò che elude il paradigma […] il paradigma è la molla del senso; là dove c’è senso, c’è paradigma, e là dove c’è paradigma (opposizione) c’è senso; detto in maniera ellittica: il senso riposa sul conflitto (la preferenza d’un termine contro un altro) e ogni conflitto è generatore di senso: scegliere l’uno e respingere l’altro, significa sempre votarsi al senso, produrre senso, darlo da consumare”. Il corso tenuto da Roland Barthes al Collège de France dal 18 febbraio al 3 giugno del 1978, un appuntamento di due ore ogni sabato per 13 settimane con il titolo di “Il desiderio del neutro”, è stato assemblato ed editato con il più sintetico “Il Neutro” ed è da questo testo che proviene la succitata apertura. Siamo portati a pensare al concetto di neutro come a qualcosa priva di determinazioni, in realtà il nostro pensiero è determinato dal modello logico del nostro linguaggio come, inevitabilmente, è possibile rovesciare l’ordine dei termini di quest’ultima osservazione. Il linguaggio credo lo si possa descrivere come l’organizzazione definita secondo un modello ordinato che pretende di confermare la propria struttura in ciò che il linguaggio proferisce. Può sembrare complesso e forse lo è, ma assolutamente comprensibile: il nostro modo di comunicare, mi riferisco nello specifico alla parola e alla struttura del linguaggio, è determinato secondo un ordine all’interno del quale andiamo a collocare l’oggetto del discorso, l’operazione funziona perfettamente, ma il linguaggio non è la realtà, la rappresenta e nello stesso tempo la condivide con chiunque intenda il linguaggio stesso. Per dirla in maniera forse più commestibile: il linguaggio consente la comunicazione poiché comune ai suoi utilizzatori ma rimane estraneo all’oggetto del quale può dire solo ciò che è rappresentabile dalla struttura comunicativa utilizzabile. Insomma, ripensando il pensiero ci accorgiamo che, poiché la grammatica della comunicazione si fonda sull’idea di antitesi, noi non riusciamo a pensare in altro modo ma, se il nostro linguaggio si consentisse all’idea di altro rispetto alle antitesi, la realtà che sapremmo, o almeno, potremmo cogliere, sarebbe assolutamente diversa.

Quando Barthes afferma che “il senso riposa sul conflitto” suggerisce che, nel nostro pensiero, qualunque cosa è se stessa in quanto confligge con tutto ciò che non è. Facile riconoscere la logica che afferma che A è diversa da tutto ciò che non è A, un modo rassicurante per consentirci di “usare il reale” e “produrre senso, darlo da consumare” senza doverci mettere in gioco, tutto è già dato in quanto riconoscibile attraverso una schema funzionale che potremmo però riconoscere come una sorta di semplificazione che, di fatto, diviene rinuncia. Rinuncia sia alla possibilità di metterci al centro della relazione con l’essere che al coglimento intimo per entrambi, a quella dinamica del riconoscimento reciproco che è il disvelarsi dell’essere che siamo noi stessi. Ed ecco che diviene possibile afferrare la rilevanza del Neutro nella riflessione di Barthes: per dirla con le sue parole “il Neutro non rinvia a impressioni di “neutralità” […] può rinviare a stati intensi, forti, inauditi. “Eludere il paradigma” è un’attività ardente, che brucia”. La semplificazione generata e presupposta dalle antitesi, dalle definizioni, dal “è così o è altro”, ha paura del vuoto-apertura che è il neutro, il quale è assunzione di responsabilità che è ben altro dall’imprecisione superficiale che non ama le riflessioni e dalla necessità di accettare qualsiasi definizione. Neutro non è non prendere posizione ma offrirsi uno spazio all’interno del quale creare secondo schemi non predeterminati.

