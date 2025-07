Traversi (M5S): “Passata la norma salva-Spinelli, la modifica fatta resta cucita su misura”

Roma. “Oggi nella confusione totale dei lavori in seduta comune di Commissione trasporti e ambiente alla Camera, tra la moltitudine di emendamenti accantonati e riformulati, è passata la norma ad personam salva Spinelli, benché riformulata. Nonostante le dichiarazioni rassicuranti del viceministro Rixi che difende l’emendamento riformulato dichiarandolo di somma urgenza generale e indispensabile nella gestione dei porti italiani, la sostanza non cambia: la norma in questione è stata cucita su misura per tutelare gli interessi di una caso specifico”.

Lo dichiara il deputato M5S e già sottosegretario al Mit del Conte 2, Roberto Traversi.

