Tutto pronto per la campanella in Liguria: guida essenziale al materiale scolastico

Ogni estate le famiglie liguri ricominciano a stilare il proprio catalogo di prodotti preferiti. Zaini personalizzati, penne serigrafate, agende colorate, sono tantissimi gli accessori utili che si possono mettere nello zaino dei più piccoli. Ci sono varie piattaforme online come Wanapix che permettono di selezionare degli accessori personalizzati. Per esempio, perché non optare per una penna con inciso il proprio nome? Così non c’è alcun rischio che possa essere rubata e il bambino si sentirà più legato agli oggetti di ogni giorno.

La spesa non è affatto trascurabile: Federconsumatori stima 647 euro solo per il corredo di base, il 18% in più rispetto al 2023, a cui si sommano in media anche 591,44 euro di libri di testo obbligatori. Con costi in crescita e circa 160 mila studenti liguri pronti al primo giorno di scuola, scegliere con criterio è fondamentale.

» leggi tutto su www.ivg.it