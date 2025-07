Viabilità e sicurezza di corso Mazzini, il gruppo di “Uniti per Albisola”: “Dal sindaco mancanza di rispetto verso noi e le nostre proposte”

Albisola Superiore. Il gruppo consiliare “Uniti per Albisola” ha presentato, nella seduta consiliare di lunedì sera, una mozione contenente “proposte per il miglioramento della viabilità e soprattutto della sicurezza stradale dell’arteria principale del territorio: corso Mazzini”.

Stefania Scarone, Luca Proto, Serena Cello e Pietro Corona spiegano: “Le proposte consideravano la possibilità: di avviare uno studio tecnico per valutare la fattibilità dell’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in punti strategici del corso, tenendo conto delle pratiche adottate nei comuni limitrofi come Quiliano e Loano, di introdurre un limite di velocità di 30 km/h non solo lungo il corso, ma anche in altre vie limitrofe ai centri storici dei quartieri presenti nel territorio albisolese, di coinvolgere attivamente la cittadinanza in un processo partecipativo per raccogliere suggerimenti e osservazioni sulle misure proposte, garantendo incisività e di reperire le risorse necessarie, anche attraverso finanziamenti, per la realizzazione dell’intervento di rifacimento del manto stradale di corso Mazzini e delle vie limitrofe, ormai compromesso per il continuo traffico pesante che attanaglia la nostra cittadina”.

