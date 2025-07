40 anni di passione per il mare: la Lega Navale di Albenga festeggia un traguardo storico

Albenga.“Sabato 5 luglio 2025, abbiamo festeggiato un importante traguardo che non è solo simbolico, ma profondamente sentito: 40 anni di attività, di impegno e di amore per il mare. È stata una giornata all’insegna della condivisione, del ricordo e della gratitudine, che ha visto riunirsi soci, cittadini, autorità e amici di lunga data per celebrare insieme una realtà che, negli anni, ha saputo radicarsi nel tessuto sociale e culturale della città di Albenga”, fallo sapere in una nota dalla Lega Navale di Albenga.

“Durante la cerimonia, sono stati ripercorsi i momenti più significativi della storia della sezione, dalla sua fondazione nel 1985 fino ad oggi. Un cammino fatto di sfide, iniziative, eventi sportivi, attività educative e sociali che hanno reso la sede Ingauna un punto di riferimento non solo per gli appassionati del mare, ma per l’intera comunità locale – spiegano -. Durante l’evento, non sono mancati i ringraziamenti. Un sincero grazie è stato rivolto alle istituzioni presenti, al Comune di Albenga, alle autorità civili e militari, e a tutti gli ospiti intervenuti per rendere omaggio a questa ricorrenza. Ma il ringraziamento più importante è stato rivolto ai soci, il cuore pulsante della sezione, che ogni giorno – con passione, spirito di volontariato e senso di appartenenza – contribuiscono a mantenere viva questa realtà”.

