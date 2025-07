Tutto pronto per “Gelato Pazzo”, l’evento in programma venerdì 11 luglio alle ore 19.00 in Piazza Dante a Varazze.

Una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà, sostenuta da Comune di Varazze, Varazzers, Mumitta, Vicenda Gioielli, Confartigianato Savona, Ancos APS Savona, organizzata e ideata delle migliori gelaterie artigianali del territorio.

