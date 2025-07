Attivato punto conferimento rifiuti dedicato ai proprietari di seconde case della zona collinare che va da Arcola centro storico al Termo

Il Comune di Arcola informa i proprietari di seconde case della zona collinare da Arcola centro storico al Termo che, per agevolare una corretta gestione dei rifiuti al termine del soggiorno, è stato attivato un primo punto di conferimento dedicato presso l’ultimo piano del parcheggio Torre Park, in Via Trina. “Tale punto sarà accessibile esclusivamente ai proprietari di seconde case delle zone sopracitate che, per motivi di partenza, non riescono a rispettare il calendario del servizio di raccolta porta a porta, unico sistema attivo sul territorio comunale – informa in una nota Palazzo civico -. Tale sperimentazione si estenderà a breve alle zone collinari sopra Romito Magra e a seguire al resto del territorio”.

Per utilizzare il servizio è necessario:

• compilare l’apposito modulo di autocertificazione, scaricabile dal sito istituzionale del Comune, da restituire presso l’Ufficio Protocollo (Via Valentini 89/a dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12) con i dati intestatari Tari e documento di identità o a mezzo pec all’indirizzo comunearcola@legalmail.it

• ritirare la chiave di accesso presso l’Ufficio Ambiente, in Via Pedemonte 6, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30.

