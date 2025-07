Busalla, i cittadini si mobilitano per cantieri su A7 e termovalorizzatore: “No a decisioni imposte dall’alto”

Genova. “No a decisioni imposte dall’alto, vogliamo sapere, capire e discutere”. Con queste parole si può riassumere l’iniziativa lanciata dal “Comitato popolare per la salvaguardia e la tutela della Valle Scrivia e oltre” che per il prossimo sabato 12 luglio ha organizzato in presidio alle ore 9 in piazza Macciò a Busalla.

Sul tavolo due dossier chiave per il futuro della vallata: il prossimo cantiere per il rifacimento delle rampe di accesso del casello di Busalla e l’ipotesi sulla costruzione del termovalorizzatore nella macro area della alta Valle Scrivia.

