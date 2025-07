Chiavari: delitto Nada Cella, in aula la sorella Daniela

Proseguono le udienze del processo per la morte di Nada Cella, uccisa il 6 maggio del 1996 a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava. Stamattina davanti al presidente della Corte d’assisse Massimo Cusatti, sono sfilati diversi testimoni tra cui il giornalista Carlo Piano (figlio dell’architetto Renzo) che all’epoca seguiva il caso. Conferma quanto allora scritto in un articolo per il “Giornale”; l’avvocato Margherita Pantano (deceduta nel 2021) gli disse che la sua assistita (la Cecere di cui all’epoca non era stato fatto neppure il nome) non c’entrava nulla col delitto, che era stata solo vista passare da lì perché abitava in zona. Ciò secondo l’accusa smentirebbe l’alibi della Cecere (all’epoca prosciolta) che si trovava a Genova per lavoro.

In aula Daniela Cella, sorella di Nada che dopo la morte del padre, a causa del dolore per l’uccisione della figlia, assiste oggi la mamma Silvana Smaniotto “assente” dopo avere appreso che non ci sarebbe stato processo; che oggi si effettua per il ricorso della Procura.

