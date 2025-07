Albenga. Sono entrati nel vivo gli interventi di collettamento del quartiere di Vadino alla rete di depurazione. Un’opera fondamentale che segna un passaggio epocale per Albenga, proiettando la città verso l’obiettivo della depurazione del 100% dei reflui.

Attualmente sono in corso gli scavi davanti all’ex tribunale per la realizzazione della vasca di compensazione delle portate, un’infrastruttura interamente interrata e invisibile, pensata per non avere alcun impatto estetico o paesaggistico.

» leggi tutto su www.ivg.it