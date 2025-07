Comune, prorogato sino a fine mandato l’incarico della dirigente Rosanna Ghirri

La dirigente amministrativa Rosanna Ghirri continuerà a ricoprire il proprio incarico a tempo determinato presso il Comune della Spezia fino al termine del mandato del sindaco Pierluigi Peracchini. Lo ha stabilito una determina dirigenziale firmata oggi dal dirigente Mario Piazzini, in attuazione del decreto del sindaco del 23 giugno scorso.

La proroga si inserisce nel contesto delle attività avviate in ambito culturale, tra cui, si legge nella determina, “cura e definizione dei dossier predisposti nell’ambito della candidatura della Spezia quale Capitale Italiana della Cultura 2027”; completamento dell’offerta culturale avviata, in particolare il progetto riferito all’ex convento delle Clarisse, il recupero del rifugio antiaereo e il potenziamento dell’offerta culturale diffusa; valorizzazione dell’Urban Center, della rete bibliotecaria urbana, con l’ultimazione della ex sede Fitram, e della rete museale cittadina; e, infine, cura della partnership con Fondazione CariSpezia.

L’incarico proseguirà alle medesime condizioni economiche e giuridiche precedenti, con un trattamento annuo lordo massimo pari a 47.787,24 euro. La spesa sarà coperta con fondi già previsti nel bilancio 2025.

