Giannetti e LeAli a Spezia contro Casati: “Difende l’indifendibile in maniera preoccupante, il pass turistico è un danno ai residenti”

Non si placa la polemica sul “pass turistico” gratuito per la sosta dei clienti delle strutture extra-alberghiere, introdotto dalla giunta comunale per consentire il libero utilizzo degli stalli blu e gialli della città. Dopo la difesa del provvedimento da parte dell’assessore alla Mobilità Kristopher Casati, arrivano dure repliche, una da parte della capogruppo del Partito democratico, Martina Giannetti, e una proveniente dal gruppo consiliare LeAli a Spezia/Avs.

Per Giannetti, “se l’introduzione del pass è di per sé incomprensibile, la sua difesa appare addirittura preoccupante”. La consigliera dem sottolinea l’assurdità di una misura che, pur sostenendo di tutelare gli spazi dei residenti, consente agli stessi turisti di occuparli. “Anche se si volesse accettare questa teoria fantasiosa, resta inspiegabile il motivo per cui tale concessione debba essere gratuita – spiega – creando una grave disparità rispetto a chi ogni giorno vive la città per lavoro, studio o esigenze familiari”.

La capogruppo del Pd accusa la Giunta di mancare completamente un equilibrio tra le esigenze delle attività ricettive e quelle dei cittadini. Preoccupa anche, secondo Giannetti, la polemica implicita dell’assessore Casati verso l’ipotesi che le case vacanze siano affittate a residenti: “Un segnale pericoloso, che denota una totale assenza di sensibilità verso le politiche abitative che – pur forse creando maggiori problemi a livello di sosta – migliorerebbero nettamente le condizioni della nostra città, evitando un fenomeno inarrestabile di gentrificazione e rappresentando comunque fonte di sviluppo anche economico, oltre a rispondere ad una domanda oggi del tutto inascoltata e inevasa”.

Non manca una puntualizzazione tecnica sulla tassa di soggiorno, che Casati avrebbe attribuito alle strutture ricettive: “I gestori ricoprono il ruolo di meri riscossori, con l’onere di versare l’imposta nelle casse del Comune dopo averla raccolta dagli stessi turisti, che certamente vanno accolti e ringraziati, ma che sono abituati in tutte le città italiane ed europee versare l’imposta a prescindere dalla gratuità dei parcheggi che – nei fatti – non trova spiegazioni di alcun tipo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com