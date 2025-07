“Il fatto non sussiste”, assolti Micheli e Vinazzani nel processo per i giovani calciatori nigeriani

Tutti assolti “perché il fatto non sussiste” gli imputati nel processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina legato all’arrivo in Italia di giovani calciatori nigeriani, alcuni dei quali poi tesserati dallo Spezia Calcio. Questa mattina la pronuncia della sentenza che riguarda tra gli altri Luigi Micheli, ex amministratore delegato del club e Claudio Vinazzani, all’epoca dei fatti contestati direttore del settore giovanile. Secondo la Procura allora diretta da Antonio Patrono, sarebbero stati a vario titolo implicati nell’ingresso in Italia di atleti minorenni legati all’Accademia calcistica di Abuja per partecipare ad alcune competizioni calcistiche e poi rimasti illegalmente sul territorio italiano allo scopo di essere tesserati una volta maggiorenni.

Una tesi che secondo il Tribunale della Spezia non è stata provata nei tre anni di dibattimento, iniziato a settembre del 2022. Oggi alla lettura della sentenza era presente lo stesso Micheli, difeso dagli avvocati Giacomo Fenoglio e Federico Fossanova dello Studio Fenoglio e Associati di Torino, insieme agli avvocati Andrea Corradino e Silvia Rossi della Spezia.

