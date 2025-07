Dal Gruppo “Lavagna Insieme con Claudio Lapetina”

Il Gruppo “Lavagna Insieme con Claudio Lapetina” rinnova l’appuntamento ai cittadini di Lavagna sabato 12 luglio dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Vittorio Veneto angolo via Roma, dopo che l’appuntamento di domenica 6 è stato annullato per il maltempo.

Ci confronteremo sul giudizio dato sull’operato del primo anno della Giunta Mangiante “Bis” e sulla nostra attività di gruppo di opposizione.

» leggi tutto su www.levantenews.it